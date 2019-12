Denemarken pakt 20 verdachten op die van plan waren om terreuraanslag te plegen

De Deense politie kon hen op het spoor komen na enkele tips. Vandaag is dan een grote operatie gebeurd waarbij de 20 werden gevat.

Het terreuralarm in Denemarken is niet verhoogd, maar dat was al hoog na een aantal gelijkaardige incidenten. Zo is vorig jaar een Syrische asielzoeker opgepakt die plannen zou gehad hebben voor een aanslag. In het verleden was Denemarken ook al in het vizier gekomen van extremistische moslims nadat een krant en cartoon van de profeet Mohammed had gepubliceerd. Denemarken nam met F-16-gevechtsvliegtuigen ook deel aan de strijd tegen de terreurgroep IS in Irak.