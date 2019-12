Maar professor Vanoutrive denkt nog aan andere oplossingen, maar die zijn niet meteen toepasbaar in Aalst: zoals in Londen, er over nadenken om enkel vrachtwagens toe te laten met lage cabines. Die zijn veiliger omdat de chauffeurs op de hoogte van voetgangers en fietsers zit, en hen dus beter ziet. “Maar voor zwaar vrachtverkeer voor de industrie is dat geen oplossing.”

Een ander idee is dat van de vrachtwagensluizen, oppert professor Vanoutrive. “Dat is een portiek boven de weg, waar auto’s en fietsers onder kunnen rijden, maar vrachtwagens niet.” Dit zou je kunnen doen in woonstraten, maar het is in Vlaanderen vaak geen goede oplossing omdat langs de Vlaamse toegangswegen naar industrieterreinen vaak ook mensen wonen. Daar kan je dus geen sluizen plaatsen, en worden de bewoners er dus ook niet door beschermd.

Beluister het volledige gesprek met professor Vanoutrive in het Radio 1-programma "De wereld vandaag":