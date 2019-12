Eerste elektrische en commerciële passagiersvliegtuig maakt geslaagde testvlucht in Canada

In de Canadese stad Richmond heeft een commercieel passagiersvliegtuig dat volledig elektrisch is aangedreven, een geslaagde testvlucht gemaakt. Het toestel voor zes passagiers, een DHC-2, werd uitgerust met een elektromotor van 750 PK. Volgens de CEO van technologiebedrijf magniX en de vlooteigenaar van Harbour Air is dit de eerste stap in de ombouw naar elektrische aandrijving van de hele vloot. Die staat nu al in voor het luchttransport van zo'n half miljoen mensen per jaar in de Amerikaans-Canadese grensstreek.