Europa stelt Green Deal voor: klimaatwet moet CO2-regels vastleggen, 1 miljoen laadpalen en meer renovatie 

Met een knipoog naar het economische herstelplan "New Deal" van de Amerikaanse president Roosevelt legt de commissie uit hoe ze Europa tegen 2050 klimaatneutraal wil maken.

Dat betekent dat Europa geen broeikasgassen meer mag uitstoten, tenzij ze ervoor zorgt dat bijvoorbeeld bossen die CO2 terug opnemen. Er mag met andere woorden geen netto-uitstoot meer zijn. Momenteel is Europa maar op weg om 60 procent van de uitstoot te verminderen tegen 2050.



De lidstaten zullen zich morgen en overmorgen uitspreken over die doelstelling tijdens een Europese top, die wordt geleid door Charles Michel, de voormalige premier van België. Polen, Tsjechië en Hongarije slepen nog met hun voeten. In maart wil de commissie een "klimaatwet" goedkeuren om de doelstelling vast te leggen in de wet.

België sprak in mei vorig jaar, op de top in Sibiu, zijn steun al uit voor klimaatneutraliteit tegen 2050, maar Vlaanderen protesteerde daar toen tegen.