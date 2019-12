Fietsers zwaargewond na ongevallen met vrachtwagens in Merksem en Brugge

Ook in Brugge is een man van 70 zwaargewond geraakt toen hij op zijn fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde even na 12 uur op het kruispunt van de Veemarkstraat en de Brugse Ring. Het was meteen duidelijk dat de situatie ernstig was.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. De Bruggeling werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd.