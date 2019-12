Franse regering stelt pensioenhervorming voor: verdeel en heers tussen generaties?

De vraag is of dat genoeg is om de stakingen te doen stoppen. Het antwoord is wellicht erg verdeeld, net als de stakers wellicht. Oudere werknemers zouden nu gepaaid kunnen worden om misschien niet vandaag, maar de komende dagen opnieuw aan het werk te gaan. Maar ook de gematigde vakbonden, zoals de CFDT lieten al weten dat de regering "een paar rode lijnen heeft overschreden".