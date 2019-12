Geen verrassing: Dieter Vranckx wordt vanaf volgend jaar de nieuwe CEO van Brussels Airlines

De nieuwe CEO is een Belg, maar geldt ook als een Lufthansa-getrouwe. Hij werkte nog voor Sabena, maar is sinds 2001 aan de slag in de Lufthansa-groep, in verschillende functies. In mei 2018 werd hij aangesteld als financieel directeur en "deputy CEO" van Brussels Airlines.

Vranckx is ook erg vertrouwd met het belangrijkste dossier dat momenteel bij Brussels Airlines op tafel ligt: het toekomstplan "Reboot". Hij is er immers de projectleider van. Het plan moet Brussels Airlines, dat dit jaar verlies zal lijden, tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent opleveren via onder meer een kostenbesparing van meer dan 160 miljoen euro op jaarbasis. Jobverlies zou worden opgevangen met een plan van vrijwillig vertrek. Het overleg met de vakbonden loopt.