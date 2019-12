Bij de Scala hield alleen Liliana Segre zelf een korte toespraak. Zo'n zeshonderd burgemeesters, met hun groen-wit-rode burgemeesterssjaals, luisterden. "We zijn hier om over liefde te spreken, niet over haat", zei Segre. "Laat de haat aan de anoniemen achter hun toetsenbord", een verwijzing naar de haatboodschappen op sociale media.

In Italië heeft net als in een paar andere Europese landen het antisemitisme weer de kop opgestoken. Zo zijn in Rome bordjes met straatnamen vernield, omdat de straten naar Joodse vrouwen waren vernoemd. De duizenden aanwezigen zongen ook het antifascistische lied "Bella Ciao". Dat is zowat het lijflied van de "Sardine" geworden, een nieuwe protestbeweging tegen extreemrechts in Italië.