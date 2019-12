In Leuven wonen een aantal huurders in erbarmelijke omstandigheden in panden van de familie Appeltans, huisjesmelkers die zopas aangehouden zijn. Onze ploeg kreeg een rondleiding van een bewoner die anoniem wenst te blijven. In de gang liggen rattenkeutels, de berging zit vol met het ongedierte. Verwarming en warm water zijn niet voorhanden, het sanitair is lek. De stad zoekt samen met de Huurdersbond naar een oplossing.