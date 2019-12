"Iemand bood zelfs 2 miljoen dollar voor Narwhal. Maar bij mij krijgt hij een warme thuis!"

"Ook al was het niet de bedoeling om ons gezin met een huisdier uit te breiden, toch was ik er niet zeker van dat Narwhal in een ander huisgezin de juiste aandacht zou krijgen, waardoor ik hem dus zelf geadopteerd heb."

"Dat heeft wel een aantal mensen boos gemaakt - in totaal waren er een 300-tal aanvragen voor adoptie -, maar dat interesseert me niet. Ik ben verliefd geworden op hem. Hij zal bij ons met veel liefde omringd worden en het mooiste leven kunnen hebben dat er voor een hond is."

"Ik ben blij dat hij nu van ons gezin deel uitmaakt en dat hij de nodige flair in ons kleine huis binnengebracht heeft. Narwhal gaat sowieso het nieuwe uithangbord van het dierenasiel worden. Want er zijn nog dieren genoeg die op zoek zijn naar een warme thuis."