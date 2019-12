Thermae Palace en Koninklijke Gaanderijen in Oostende worden gerenoveerd

Het dossier van hotel Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderijen in Oostende zit al jaren muurvast. Erg jammer, want de twee bepalen heel erg het uitzicht van de badstad. De Koninklijke Gaanderijen zijn gebouwd in de tijd van koning Leopold II. Hij vond ook dat de stad een thermaal centrum moest krijgen, maar Thermae Palace kwam er veel later, in 1933.

Twee struikelblokken

De plannen om te renoveren liepen de jongste tijd voortdurend vast. Er waren twee struikelblokken: wie zal dat betalen? Volgens een studie zou de renovatie 70 miljoen euro kosten. Ander struikelblok is het feit dat het om erfgoed gaat. Zomaar renoveren kan dus niet. Toch is het dringend nodig. Oostendenaren en toeristen houden al een tijd hun hart vast. Het plafond van de Koninklijke Gaanderijen wordt al een tijdje gestut. Maar aan het nieuwe plan werkt ook de Vlaamse overheid mee, dus is het agentschap onroerend erfgoed betrokken in de renovatie.

Participatie

Een aantal partners heeft dus een projectvennootschap opgestart om het Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderijen te renoveren. Het gaat om Oostende, participatiemaatschappij Vlaanderen en de huidige uitbater van het hotel. De bouw begint binnen anderhalf jaar. Alles moet klaar zijn tegen 2024.

Geen meerkost voor de Oostendenaar

"De Oostendenaar betaalt al voor De Grote Post, het Kursaal en andere waardevolle Oostendse gebouwen", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Voor Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderijen zal de Oostendenaar niets extra moeten betalen. Het geld moet van de Vlaamse overheid komen en van privé-investeerders. Het hotel bezet maar een deel van de site. Om het economisch rendabel te houden zullen appartementen worden gebouwd op de rest.