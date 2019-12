Bolognaisesaus, ravioli of mozzarella: ben je zeker dat dit échte Italiaanse producten zijn? 

Maar illegaal is de praktijk niet, op alle producten staat netjes vermeld waar ze gemaakt zijn, zoals wettelijk verplicht. Al is het soms wel even zoeken. Bijvoorbeeld naar de oorsprong van de mozzarella-kaas, "bereid in Polen met melk uit de Europese Unie".

Bijzonder misleidend is ook de ravioli met een Italiaans klinkende naam, waarop specifiek vermeld staat: "authentic Italian cuisine". De collega's aan wie we het mandje voorleggen, hebben ook geen enkele argwaan bij de cambozola-kaas: een blauwe kaas die lijkt op de Italiaanse gorgonzola, maar die gemaakt wordt in Duitsland.