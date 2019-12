Jongen (11) overleden na aanrijding door vrachtwagen in Aalst: "Er wordt helemaal geen rekening gehouden met de scholen"

In Aalst is vanochtend een jongen van 11 om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. Hij werd aangereden door een vrachtwagen op een gevaarlijk kruispunt. Het zou om een dodehoekongeval gaan. De chauffeur en moeder zijn in shock. Het ongeval doet vragen rijzen bij de gevaarlijke verkeerssituatie in Aalst, waar een groot bedrijfsterrein in het centrum van de stad ligt.