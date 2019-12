Is shoppen echt het ultieme doel van ons korte bestaan op deze aardbol?

Het idee bijvoorbeeld dat we als mens boven de natuur staan! Toen we nog in kleine groepen leefden en geen elektrische pepermolens hadden, waren we ons terdege bewust van die plaats in de natuur. We hadden respect voor andere dieren, voor de rommelende donder of het woeste water. We beseften hoe afhankelijk we waren van de vruchten aan de bomen en de insecten in de schors. Het waren de monotheïstische godsdiensten die ons het beeld brachten van de mens als hoogtepunt van schepping. Technische doorbraken bevestigden nog meer de superioriteit van de mens. Toen er een economisch model emergeerde, gericht op groei en consumptie, was het hek helemaal van de dam.

We kregen het een beetje hoog in de bol en geloven tot op vandaag dat we alles aan onszelf te danken hebben, en de natuur vooral iets is om te gebruiken en te beheersen. De neveneffecten van die houding worden elke dag duidelijker. De natuur is een levend systeem dat reageert op het overschrijden van de fragiele grenzen. Meer nog, we zadelen de komende generaties op met een gigantische rekening.