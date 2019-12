Koning bezoekt Jong-redactie VRT NWS: "Hoe leg je de brexit uit aan kinderen?"

Hoog bezoek vanmorgen op de VRT. Koning Filip kwam op de Jong-redactie en bij Karrewiet kijken hoe nieuws helder uitgelegd wordt aan de jeugd. Zelf ondervindt de koning het naar eigen zeggen ook dat het niet evident is om ingewikkelde thema's aan zijn kinderen uit te leggen. "Dat is de uitdaging, maar daar slagen we redelijk goed in", zegt Karrewiet-anker Jelle Mels. "Je moet vooral hún taal gebruiken", zegt collega-anker Mariam El Mandoudi.