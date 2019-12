Kortgedingrechter beslist: "België moet 10 kinderen van IS-strijders laten terugkeren uit Syrië"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt in "De ochtend" dat de Belgische staat wellicht in beroep zal gaan tegen de uitspraak: "We hebben de gewoonte om in beroep te gaan tegen dat soort beslissingen."

Wel wil Geens er op wijzen dat kinderen van onder de 10 teruggehaald kunnen worden: "Dat is een beslissing die zeer oud is, en dat hebben we al verschillende keren gedaan zonder rechterlijke dwang. Dus wij zijn zeker niet tegen de repatriëring van kinderen, als dat enigzins kan, én als ze zonder hun moeder mogen terugkomen van de Koerdische autoriteiten en van de internationale humanitaire organisatie."