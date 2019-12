Hoe studentenvereniging KVHV-Gent worstelt met haar sympathieën voor het seksisme van "Nieuw Rechts"

Of Van Der Veken Vyncke al dan niet lid was van Schild & Vrienden in de discussie rond de uitspraken van Jeff Hoeyberghs is niet de kern van de zaak, maar evenmin onbelangrijk. Tijdens ons onderzoek vonden wij minstens 40 leden en ex-leden van KVHV die ook lid waren van Schild & Vrienden. Meer dan de helft daarvan zijn leden van KVHV-Gent. De huidige praeses van KVHV-Gent was één van de vier veteranen in de Discord-groep van Schild & Vrienden, de rang net onder "eindbaas" Dries Van Langenhove. Discord is een netwerk waar je kan chatten, een alternatief voor Skype bijvoorbeeld. Wolfgang Van Der Veken Vyncke had de rang van “rekruut”, wat betekent dat hij minstens bij één activiteit van de groep aanwezig was.