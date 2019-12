Meer dan 70 militairen gedood bij aanval op kamp in Niger

Bij een aanval op een militair kamp in het westen van Niger, vlak bij de grens met Mali, zijn dinsdag zeker 71 militairen omgekomen. Dat heeft het leger bekendgemaakt in een mededeling die op televisie is voorgelezen. Dat is de zwaarste balans voor het Nigerese leger sinds het begin van de jihadistische aanvallen in het land in 2015. Ook 57 jihadisten zouden zijn omgekomen. Twaalf mensen zijn gewond en nog verschillende anderen zijn vermist.