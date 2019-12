Minister Zuhal Demir weigert vergunning voor windturbines langs de E40

Langs de E40 zouden 16 windturbines komen op het grondgebied van vier gemeenten: Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Maar al die vier gemeenten hebben een negatief advies gegeven. Ze vrezen voor overlast voor de buurt, niet alleen door geluid maar ook door slagschaduw door de wieken van de 150 meter hoge windmolens. Minister Demir (N-VA) heeft hun advies dus gevolgd, en bovendien is de geluidshinder niet voldoende onderzocht. Dat is de voornaamste reden van de weigering.

Geluidshinder niet onderzocht

"Bij de beoordeling van de vergunning werd vastgesteld dat de geluidshinder voor het finale project met de 16 windmolens niet ten gronde was onderzocht", zegt Vlaams parlementslid Allessia Claes (N-VA). "Met de reeds gewijzigde aanvraag kon de minister ook niet met zekerheid stellen dat het windmolenproject geen aanzienlijke milieueffecten kon veroorzaken." Het bedrijf dat de windmolens wou zetten kan altijd nog in beroep gaan tegen de beslissing of een nieuwe aanvraag indienen. "De lokale besturen zijn uiteraard niet tegen hernieuwbare energie, integendeel, maar dit moet op een gedragen, rechtvaardige en realistische manier gebeuren", aldus Allessia Claes nog.