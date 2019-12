Onze ploeg trok naar de drukst bevolkte gevangenis van het land: "We zitten vast als honden in een kooi" 

Matrassen op de grond, met vijf op een cel met een toilet dat amper afgeschermd is, bezoek dat naar huis gestuurd wordt, activiteiten waar niet iedereen kan aan deelnemen: in de gevangenis van Ieper is de impact van de overbevolking fel voelbaar.

We spreken er met verschillende gedetineerden op hun cel (mét extra matras op de grond). "Kijk eens rond, dit is op zich al zo'n kleine ruimte voor twee personen. Maar nu er een derde persoon bijkomt is het nog zo veel moeilijker. De ene wil roken, de andere niet. De ene wil tv kijken tot een kot in de nacht, de andere heeft zijn nachtrust nodig. We zitten hier echt op mekaars vel. Dat leidt echt tot frustraties. We zitten hier vast als honden in een kooi. "