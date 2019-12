Op campagne in "brexit-hoofdstad" Stoke-on-Trent: haalt Boris Johnson hier zijn broodnodige zetels? 

Het is nat en donker in Stoke-on-Trent, een stadje in de Midlands, tussen Birmingham en Manchester, dat 200 jaar geleden wereldfaam verwierf met de uitvoer van porselein. "Op het hoogtepunt werkten er 50.000 mensen in de porseleinindustrie en er waren honderden bedrijven actief", zegt Bernard Lovatt, gepensioneerd vrijwilliger in het Etruria Museum, een antieke stoomoven, die enkele weekends per jaar nog in gang wordt gestoken.