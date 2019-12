Maar goed, ik had het over de huizenmarkt die - omdat ze op geen enkele manier (en vraag me niet hoe: u bent de politicus) gecorrigeerd wordt - bezig is een voltallige generatie de armoede in te duwen. Ik neem aan dat u uw economie begrijpt. Hoe meer mensen arm of kansarm zijn, hoe minder zij zullen kunnen deelnemen aan de economie, wat tot gevolg heeft dat ondernemingen worden gefnuikt en er nog meer armoede ontstaat.

Armoede, woede, angst en machteloosheid gaan hand in hand. Als u niet ingrijpt, beste politici, is de kans groot dat wij vele ondernemingen niet eens geboren zullen zien worden omdat onze talenten in eerste instantie niet voldoende kapitaal zullen kunnen opbouwen om eender wat uit de grond te stampen.

Onze talenten zullen overgeleverd zijn aan een "survival of the fittest" ("de best aangepasten overleven", red.) waar de nadruk met name zal liggen op "survival" (overleven, red.). Lees: twee derde van het loon afstaan aan uiterst bescheiden behuizing. Dat wij zullen moeten toekijken hoe onze kinderen verworden tot loonslaven van multinationals die amper belastingen betalen. En dat wij met lede ogen onze democratie zullen zien verworden tot een demagogie. Ikzelf vind dit alles een hoogst onprettig idee. En vele ondernemers met mij.