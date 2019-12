Informateurs Coens en Bouchez beginnen vanmiddag gesprekken: "Eén of meerdere mogelijke coalities afbakenen" 

Het is hun bedoeling om één of meerdere mogelijke formaties voor te leggen aan de koning, wanneer ze binnen acht dagen hun eerste verslag uitbrengen op het Paleis. Een journalist vroeg op het einde van de persconferentie of de paarsgroene formule dan van de baan is, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteren hoopte. "Goed geprobeerd", reageerde Bouchez, waarmee het duidelijk is dat ook die optie nog steeds open ligt.

