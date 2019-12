PLAN B #12: hoe is het gesteld met het Frans in het onderwijs in Vlaanderen? 

Naar aanleiding van een artikel op de Franstalige website van VRT NWS, Flandre Info, is Alain Gerlache bezorgd over de toestand van het Frans in het Vlaamse onderwijs. In een open brief trekken meer dan veertig docenten Frans van verschillende hogescholen en universiteiten aan de alarmbel. “De gehele leerlijn Frans is bedreigd. Onze expertise, onze passie voor de taal, onze beroepseer als leerkracht én onze verantwoordelijkheid als opleider dwingen ons in het verweer te gaan”, zo luidt het. En dus vraagt Alain Gerlache (RTBF) aan Ivan De Vadder (VRT NWS) wat er aan de hand is.