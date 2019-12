Demir (N-VA) gaat niet zomaar mee in Europese klimaatdoelstelling, Europees commissaris Timmermans reageert schamper 

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) reageert dat ze niet zeker is of die nieuwe doelstellingen "haalbaar en betaalbaar" zijn. Demir wil eerst "werk maken van maatregelen die we overeengekomen zijn, in plaats van nu al over andere doelstellingen te spreken." Maar Vlaanderen haalt ook de eerder overeengekomen maatregelen tegen 2030 niet.