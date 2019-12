Technologische start-upbedrijven creëren 7.140 banen in Vlaanderen

De HealthTech sector (technologie in de zorg) is de onmiskenbare leider in het Belgische start-uplandschap. De onderzoekers verklaren dat door de vergrijzing en de toename van chronische aandoeningen. Deze sector is goed voor 11,5% van alle tech start-ups en 16% van het aantal werknemers.

Bekijken we de werknemers per geslacht, dan is de meerderheid man (73%). Toch zijn de vrouwen in opmars: bij de aanwervingen in de periode 2016-2017 was 30% een vrouw, een stijging van 4 procentpunt in vergelijking met de twee voorgaande jaren. Dat de meeste werknemers hoopopgeleid zijn (79%), zal allicht weinigen verbazen, net als hun overwegend jonge leeftijd (51% is jonger dan 30 jaar). Voor de stad Gent geven de onderzoekers nog mee dat een start-up er gemiddeld 4 werknemers heeft.