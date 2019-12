Greta Thunberg verkozen tot "Persoon van het Jaar" door Time Magazine

Thunberg zei dat ze verrast was door de verkiezing. "Ik had dit nooit kunnen denken. Het is zo onverwacht... maar ik ben er wel dankbaar voor. Het is een grote eer, maar zoals ik eerder al zei: niet ik zou de persoon van het jaar moeten zijn, maar iedereen die meedoet met de vrijdagse klimaatacties, want we doen dit allemaal samen."

Op de shortlist met kanshebbers dit jaar stonden ook de protestbeweging in Hongkong, "de klokkenluider" (als begrip, maar hiermee wordt de klokkenluider in het Witte Huis bedoeld na wiens verklaring de eigenlijke afzettingsprocedure voor Trump begonnen is), de Amerikaanse president Donald Trump zelf en Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Vorig jaar viel de keuze op gevangen of vermoorde journalisten, onder wie Jamal Kashoggi.