Onlineserie "wtFOCK" is populairste zoekterm bij Google in 2019

"wtFOCK" was het afgelopen jaar de meest gegoogelde term. De serie volgde het reilen en zeilen van een groepje tieners. De afleveringen waren eerst online te zien, waar ze via Instagram en andere sociale media op verschillende momenten van de dag verspreid werden. Daarna werden ze ook gebundeld aangeboden op Vier, Vijf en Telenet.

Op het vlak van actualiteit zochten mensen vooral naar meer uitleg over de moord op Julie Van Espen, de brand in de Notre-Dame in Parijs en het overlijden van Karl Lagerfeld. Ook de verkiezingen van 26 mei zorgden voor een piek. In aanloop naar verkiezingen zochten veel mensen naar de Stemtest. Dat is een tool waarmee je kan ontdekken met welke partijen je standpunten overeenkomen.

