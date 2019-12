Vulkaan op White Island in Nieuw-Zeeland weer actiever, kans op nieuwe uitbarsting steeds groter

Maar de situatie op het eiland blijft hoogst onzeker. "Het is mogelijk dat er de volgende 24 uur opnieuw een uitbarsting plaatsvindt", zegt het geologische agentschap GeoNet. "Gisteren was er al een hoger risico. Vandaag is dat risico nog hoger en het ziet er steeds slechter uit." Het meetstation op het eiland is nog intact. Dus de situatie kan nauwgezet opgevolgd worden.

Volgens de politie heeft het reddingsteam geen andere keuze dan te wachten. Er zouden ook giftige gassen uit de vulkaan komen. Het eiland is bedekt met een dikke laag zure assen.

Verkenningsvluchten hebben geen teken van leven opgevangen. De autoriteiten denken dat er geen overlevenden meer zijn. Ondertussen worden de al geborgen lichamen geïdentificeerd.