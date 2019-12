Waarom stuurt de koning twee nieuwelingen het veld in? En drie andere vragen over de formatie

De informateurs gaan met tien partijen discrete gesprekken voeren en laten alle pistes open. Vanmiddag beginnen ze eraan. "Als iedereen van goede wil is en oprecht te werk gaat, moet het mogelijk zijn om volgende week één of meerdere mogelijke coalities af te bakenen", aldus Bouchez op een gezamenlijke persconferentie vanmorgen.

Waarom nu deze opvallende keuze? "Het zijn twee onbeschreven bladen die nog niet in een moddergevecht hebben gezeten", zegt politiek journalist Johny Vansevenant in "De ochtend" op Radio 1. Volgens hem wilde het Paleis graag werken met twee informateurs, een Vlaming en een Franstalige. "Dat was vorige keer eigenlijk ook zo, maar Paul Magnette (PS) heeft de combinatie met N-VA-voorzitter Bart De Wever geweigerd."

CD&V en MR zijn op dit moment de twee partijen die zich in de meest neutrale positie bevinden, zegt ook Wetstraatjournalist Bart Verhulst. "De koning moest wel inventief zijn, want hij bevond zich in een politiek mijnenveld. Er was geen eensgezindheid over hoe het nu verder moest, en dan is het altijd gevaarlijk om beslissingen te nemen, want de kans bestaat dat hij het verwijt krijgt dat hij partij kiest."