"Weinstein schikt voor 25 miljoen dollar met misbruikslachtoffers"

Harvey Weinstein (67) wordt door zo'n 100 vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en intimidatie. In oktober 2017 waren Rose McGowan en Ashley Judd de eersten om Weinstein te beschuldigen, later volgden ook grote namen als Uma Thurman, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Lena Headey en Salma Hayek. Volgens de deal waarover The New York Times bericht, zou Weinstein geen schuld moeten bekennen. Weinstein heeft altijd zijn onschuld volgehouden. The New York Times is doorgaans zeer goed geïnformeerd in de zaak-Weinstein. De krant bracht twee jaar geleden als eerste de verhalen van misbruik door Weinstein naar buiten.