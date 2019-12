Wrakstukken gevonden op plek waar Chileens militair vliegtuig van de radar verdween

Het vliegtuig, een C-130, was maandag om 16.55 uur lokale tijd opgestegen in de stad Punta Arenas in het zuiden van Chili. Het was onderweg naar de belangrijkste basis van Chili op Antarctica, de basis Presidente Eduardo Frei Montalva. Maar om 18.13 uur lokale tijd werd het radiocontact verbroken.

Daarop werd een grote zoekactie op het getouw gezet. Met een tiental vliegtuigtuigen en vijf schepen werd gezocht naar het vermiste vrachtvliegtuig. Ook andere landen hebben middelen ingezet om mee te zoeken.