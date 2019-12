44.000 jaar oude grotschildering in Indonesië is oudste figuratieve kunst ter wereld

Er werd lang gedacht dat de oorsprong van de grotkunst in Europa lag, maar deze en andere vondsten in Indonesië stellen dat in vraag.

De datering van deze vondst volgt op die van de voorstelling van een rund in een grot in Lubang Jeriji Saléh in Oost-Kalimantan op het eiland Borneo, waarvan de ouderdom is vastgelegd op 40.000 jaar. In 2014 hadden onderzoekers figuratieve kunst op het eiland Sulawesi al gedateerd op 35.000 jaar. Op Sulawesi alleen al liggen er minstens 242 grotten of overhangende rotsen met oude tekeningen, en elk jaar worden er nog nieuwe ontdekt, zo zegt het team.

Die vondsten maken van Indonesië een van de belangrijkste regio's op aarde om de oorsprong van de rotskunst en de evolutie van het menselijk denkvermogen te begrijpen, zo zeggen de onderzoekers.

De theriantropische afbeeldingen zouden immers het eerste bewijs kunnen zijn van het vermogen van de mens om "zich dingen voor te stellen die niet bestaan in de natuur, een basisconcept dat aan de basis ligt van de moderne religie", zei Adam Brumm, een professor aan de Griffith University en de correspondent-auteur van de nieuwe studie.

De kunst kan een uitdrukking zijn van een spiritualiteit die gebaseerd is op een bijzondere band tussen mensen en dieren, en dat lang voor daar in Europa sprake van was, aldus de onderzoekers.

De auteurs van de studie maken overigens van de gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op de slechte toestand van de wanden van de grot, die bovendien snel achteruit gaat, wat het kunstwerk dreigt te vernietigen.

"Het zou tragisch zijn als deze rotskunst nog tijdens ons leven zou verdwijnen, en nochtans is dat wat er aan het gebeuren is. Het is belangrijk om de oorzaak daarvan te ontdekken", aldus de onderzoekers.

Het onderzoek van wetenschappers van de Griffith University en de University of Queensland in Australië, van Balai Pelestarian Cagar Budaya en Balai Arkeologi Sulawesi Selatan in Makassar en Pusat Penelitian Arkeologi Nasional in Jakarta is gepubliceerd in Nature. Bronnen: persagentschappen Belga en Agence France-Presse.