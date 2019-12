Zeven tips om op een originele manier kerst te vieren in West-Vlaanderen

1. Loop eens een lichtparcours af

In de tweede editie van het Lichtkunstenfestival wekt Knokke-Heist het bekende Franse sprookje "Le Petit Prince" tot leven. Voor de tweede keer op rij. Dit jaar ligt de klemtoon op "De planeten". Je hoeft het parcours van grote kunstwerken niet eens af te lopen, je kan er ook een elektrisch busje voor nemen.

Ook in Brugge is er een interactief en dynamisch lichtparcours ("Wintergloed"). In Oostende is de lichttunnel intussen een begrip. In Veurne zullen zestig lichtgevende klaprozen oplichten, op muziek. Bredene huurt daarvoor geen lichtkunstenaars in, maar organiseert een wedstrijd voor de mooiste kerstverlichting, met een jury die op bezoek gaat in de wijken.

Op veel plaatsen zal er tijdens de jaarwisseling ook vuurwerk zijn. In De Haan wordt dat een diervriendelijk vuurwerk. Ook Brugge ruilt het vuurwerk in voor diervriendelijke lichtshow met drones.

2. Ga eens kijken naar een parade

Kerstparades zijn er ook. Roeselare maakt er eentje met plaatselijke verenigingen. Als je droomt van de liefde, kan je in Koksijde naar "Mariage Fantastique", een stoet van muzikale bruidegommen die lichtgevende bruiden boven hun hoofd laten zweven.

3. Bezoek eens een ijspiste met een twist

Van een al of niet ecologische ijspiste kijken we niet meer op. Maar er gebeurt steeds meer op en naast de ijspiste. In Koksijde kan je naar "Schlager On Ice". Roeselare organiseert "Wheels on Ice", voor mensen met een beperking. In Knokke-Heist wordt al een beetje plaats gemaakt voor curlen en ijshockey, maar in Veurne is er een ijshockeytornooi. In Jabbeke is er zelfs een "Modeshow on Ice".



4. Breng een bezoek aan de kerstman

De kerstman houdt blijkbaar ook zitdag in het "Huis van de Kerstman" in Nieuwpoort, waar hij elke dag een magisch kerstverhaal leest. Na de kerstdagen wordt het huis van de kerstman "Huis van Durbuy", met Ardense specialiteiten.



5. Maak kennis met een beer

Een nieuw symbool voor kerst is de kerstbeer. Denk daarbij niet aan een knuffelbeer die je bij je in bed kan nemen. Het zijn beren met de "B" van Blikvanger. Nieuwpoort heeft er al voor het derde jaar op rij één. Elk jaar staat de beer op een andere invalsweg om iedereen te verwelkomen in een gezellige kerstsfeer.



6. Verdwaal in een kerstboomlabyrint



Op het strand van Mariakerke (bij Oostende) wordt een doolhof aangelegd met 500 kerstbomen. Jong en oud kan erin verdwalen. Door de mysterieuze verlichting is het doolhof ook 's avonds een aanrader. Maar als je snel verloren loopt, dan is er goed nieuws voor jou: je kan ook kerst in het klein bekijken. In Nieuwpoort is er het miniatuur kerstdorp "The Small Christmas World" en in de kringwinkel van Tielt kan je een miniatuur kerststad bekijken.

7. Word stil tussen de shoppers

Ook Roeselare heeft een indrukwekkend programma voor feestvierders én shoppers. Als de drukte je te veel dreigt te worden, dan kan je naar "Sounds of silence" in de Augustinuskerk, de kerk van het Klein Seminarie, een middelbare school in Roeselare. Daar kan je luisteren naar de stilte, of juister gezegd naar live-muziek (klavecimbel en viool) en podcasts van onze collega's van Klara over filosofie. Gratis mee te maken, maar best wel op voorhand reserveren via CC De Spil.

Voor meer informatie verwijzen wij natuurlijk naar de websites van de steden en gemeenten.

(Foto's: Radio 2, Mariage Fantastique)