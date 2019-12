Agentschap Natuur en Bos doodt handvol Chinese muntjaks in noordrand Antwerpen

"De Chinese muntjak is de kleinste hertensoort die in ons land voorkomt. In de regio Schilde-Schoten zit er een heel actieve populatie. Van op een afstand lijken muntjaks op reeën maar ze zijn veel kleiner met een schofthoogte van amper 50 centimeter", vertelt Jelle De Wilde van het Agentschap Natuur en Bos in "Start Je Dag". "Ze hebben een kort gewei en twee slagtanden. Hun roep lijkt sterk op die van een blaffende hond. Hoe mooi ze ook zijn, ze zijn een invasieve exotische soort die moet bestreden worden."

Bedreiging biodiversiteit

Van oorsprong is de Chinese muntjak een dier uit het Verre Oosten. "Vooral in Engeland (en ook Frankrijk, nvdr.) is de muntjak destijds als plezierdier gehouden. Sommige exemplaren zijn ontsnapt en bedreigen nu de biodiversiteit. Ze richten ook schade aan in bossen door bijvoorbeeld jonge bloemknoppen op te eten. Denk aan de prachtige blauwe boshyacint. Als de muntjak die opeet komt de bloem niet tot bloei wat gevolgen heeft voor andere dieren zoals de vlinders."

Jagers ingeschakeld

Sinds begin dit jaar werkt het Agentschap Natuur en Bos in de Antwerpse noordrand samen met jagers om de muntjaks te bestrijden. "We hebben er dit jaar slechts een handvol gedood. De muntjak is erg vinnig en schuw wat het niet gemakkelijk maakt. In een eerste fase hadden we kooien en vangnetten gezet ook al met weinig resultaat." Natuur en Bos blijft daarom inzetten op sensibilisering. "Wie een muntjak ziet, kan dat het best melden op de waarnemingenwebsite van Natuurpunt. Op die manier brengen we in kaart waar ze zitten en kunnen we snel reageren", besluit Jelle De Wilde.