Alle chauffeurs van De Lijn krijgen een EHBO-opleiding

Vanaf januari is de cursus geïntegreerd in de opleiding vakbekwaamheid rijbewijs D. Die hebben chauffeurs nodig om met een tram of bus te mogen rijden. “We doen dat omdat onze chauffeurs dag in dag uit op het terrein zijn en in situaties kunnen komen waarbij iemand medische bijstand nodig heeft op de bus, aan een halte of op andere publieke plaatsen”, verduidelijkt Ine Peeters. “We willen hun leren hoe ze met zo’n situatie moeten omgaan.”