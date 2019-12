Antwerpen plaatst eerste waarschuwingsborden voor (elektrische) fietsers

De stad plaatst de borden om vooral de snelle (elektrische) fietsers aan te manen om trager te rijden. Door de verschillende soorten fietsen die er tegenwoordig gebruikt worden, kan de snelheid tussen de fietsers enorm variëren en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. "We willen dat de mensen zich aanpassen aan de snelheid van de andere fietsers op het fietspad", aldus schepen Koen Kennis (N-VA). "Wat trouwens veel mensen vergeten: fietsers mogen ook maar zo snel rijden als de auto's op de weg. In een zone 30 mag je dus ook niet sneller rijden dan 30 km per uur."

De fietsersbond liet eerder al weten de borden een goed begin te vinden, maar wil dat de stad blijft investeren in meer en bredere fietspaden die iedereen kan gebruiken.