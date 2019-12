Antwerpse sociale huurder moet toestemming geven om vermogen in het buitenland te laten onderzoeken

Wie een sociale woning huurt, mag geen eigenaar zijn van een woning. Dat is de klare lijn die in de wet getrokken wordt. Wie in het binnenland of in het buitenland een huis bezit, heeft dus geen recht op een sociale huurwoning. Dat vermogen in het binnenland controleren, is geen probleem. In het buitenland is dat veel moeilijker. Veel landen geven die informatie over buitenlandse bezittingen niet door. Er zijn onderzoeksbureaus gespecialiseerd in het uitvlooien van buitenlandse kadasters.