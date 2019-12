Blankenberge voert verblijfsbelasting van 650 euro per kamer per jaar in

Vanaf 2020 moeten hoteliers in Blankenberge jaarlijks een verblijfsbelasting betalen van 650 euro per kamer per jaar. Daarmee plant de stad jaarlijks 750.000 euro op te halen.

Voordien was er in de badstad geen verblijfstaks. Het stadsbestuur wil het extra geld gebruiken om meer toeristen naar Blankenberge te halen. Maar de lokale hoteliers zijn niet tevreden. "Dat er een verblijfsbelasting komt, kunnen we begrijpen, maar de belasting ligt simpelweg te hoog. We zouden een serieuze som moeten doorrekenen naar de klant en dat verzwakt onze concurrentiepositie tegenover andere kuststeden", vertelt Dirk Kamoen, voorzitter van vzw Horeca Blankenberge.

Ter vergelijking, de verblijfstaks die hoteliers moeten betalen in Koksijde bedraagt 250 euro per kamer per jaar. Voor Oostende komt het op 495 euro per kamer per jaar en in Knokke-Heist is er geen verblijfsbelasting. "Volgens het stadsbestuur wordt het geld geïnvesteerd in toerisme zelf, maar daar zien we in de meerjarenplanning weinig van terug. We hopen dat we de belasting nog wat kunnen laten dalen maar we hebben er geen goed oog in. We zijn pas op de hoogte gesteld en kunnen onze prijzen voor volgend jaar dus niet meer zomaar aanpassen. Het geld moet dus uit eigen zak komen", aldus Kamoen.

Volgens burgemeester Daphné Dumery (N-VA) is de belasting nodig om de bestaande evenementen te kunnen blijven behouden. "We willen de kwaliteit van bestaande evenementen zoals het bloemencorso kunnen behouden en zelfs verbeteren. Dat kost ons jaar na jaar meer geld." Volgens Dumery is er wel nog ruimte voor evaluatie. "Als we na een tijd merken dat deze belasting effectief te hoog is, kan daar zeker nog over gepraat worden", belooft de burgemeester.