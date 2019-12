Brusselse Ommegang en Thaise massage zijn voortaan immaterieel erfgoed van Unesco

Is het dan totaal anders, de Unesco heeft tegelijk ook de Nuad of traditionele Thaise massage erkend als immaterieel ergoed. Die Thaise behandelingswijze is al meer dan duizend jaar oud en is vanuit India samen met hindoeïsme en boeddhisme naar Zuidoost-Azië gekomen.

De technieken werden lange tijd van leraar op leerling doorgegeven, maar in de 19e eeuw werden ze op bevel van de Thaise koning Rama III in steen gegraveerd in de Wat Pho -de tempel van de "liggende Boeddha"- in in de Thaise hoofdstad Bangkok. Die tempel is naast een religieuze plek ook uitgegroeid tot de belangrijkste school van Thaise massage.

Die massage is indertussen ook in het Westen verspreid geraakt en wereldwijd zouden er ongeveer 200.000 therapeuten zijn in 145 landen. Thaise massage leidt tot ontspanning, maar zou ook rug- en hoofdpijn verminderen en goed zijn tegen slapeloosheid en angstgevoelens.