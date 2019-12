Brusselse regering beschermt Chinees Paviljoen en Japanse Toren

Rijke geschiedenis

Het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren werden gebouwd in opdracht van koning Leopold II en zijn bijna 115 jaar oud. De koning wou rondom zijn domein in Laken een openluchtmuseum aanleggen met gebouwen die refereerden naar het “verre oosten”.

Het Chinees Paviljoen is gebouwd in een typische stijl uit Zuid-China met de herkenbare dakvorm. De rijke ornamenten op de gevel en binnenin bestaan uit een mix van verschillende Chinese stijlen.

Voor de bouw van de Japanse Toren werd het houtwerk besteld bij een gerenommeerde schrijnwerkerij in Tokio om vervolgens te worden gemonteerd in Laken. Ook de tuin rond de Japanse Toren is voortaan beschermd. In de tuin staan heel wat opmerkelijke bomen, waaronder de dikste Japanse Katsuraboom van het gewest. Het park rondom het Chinees Paviljoen was eerder al geklasseerd.

Slechte staat

Beide gebouwen zijn eigendom van de federale overheid en worden beheerd door de Regie der Gebouwen. Ze zijn sinds 2013 gesloten voor alle publiek en zijn compleet in verval, stelt ook Brussels minister Pascal Smet, bevoegd voor erfgoed, vast: "'t Is echt een schandaal, het paviljoen is dichtgetimmerd met hout, het balkon wordt gestut, de toren ziet er nog goed uit aan de buitenkant maar hoe de toestand binnen is, is maar de vraag."

Samenwerking met China en Japan

Door de bescherming aan te vragen wil Brussel druk zetten op de federale overheid om geld vrij te maken voor de renovatie. Het gewest wil daarvoor zelfs samenwerken met de overheid. Niet financieel maar door bijvoorbeeld samen op zoek te gaan naar privé sponsors zegt Pascal Smet: "Tijdens de recente handelsmissie naar China hebben we gemerkt dat er interesse is om te helpen bij de renovatie van het Chinees Paviljoen. Ze wensen hun gespecialiseerde kennis daarover ter beschikking te stellen. De gebouwen werden destijds gezet om de positieve samenwerking met China en Japan te onderstrepen, laat ons dat ook bij de renovatie doen." De renovatie van de gebouwen moet ook het toerisme in Brussel ten goede komen.