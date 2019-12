Carice van Houten: "Ik heb me meer verzorgd gevoeld op deze set dan bij "Game of thrones""

De film "Instinct" is de Nederlandse inzending voor de Oscars dit jaar. Actrice Halina Reijn maakt er haar debuut mee als regisseur. En ze pakt uit met een controversieel verhaal over de verboden liefde tussen een psychologe en haar patiënt, een misdadiger die vastzit voor zware zedenfeiten. De hoofdrol is voor de Nederlandse steractrice Carice van Houten, die de voorbije jaren nog furore maakte in de populaire tv-serie "Game of thrones". Die tv-reeks was goed voor haar portemonnee, maar op de set van "Instinct" voelde Van Houten zich veel beter in haar vel, vertelt ze aan onze filmreporter Ward Verrijcken. Bekijk hierboven zijn verslag.