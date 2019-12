Britse premier Johnson laat rivaal Corbyn ver achter zich, Conservatieve Partij haalt absolute meerderheid

Ook voor de Liberal Democrats zijn deze verkiezingen op een sisser uitgelopen. Ze verliezen 1 zetel. Opvallend, het is partijleider Jo Swinson die haar zetel heeft verloren aan de Scottish National Party.



Die laatste heeft het wel goed gedaan. De Schotse nationalisten van Nicola Sturgeon gaan er 13 zetels op vooruit en komen uit op 48 zetels. De Democratic Unionist Party, de Noord-Ierse protestantse partij die tot voor kort gedoogsteun gaf aan de regeringen van Theresa May en Boris Johnson, gaat van 10 naar 8 zetels.

Van de Brexit Party is geen sprake in het parlement. De partij van Nigel Farage had geen kandidaten naar voren geschoven in kiesdistricten waar de Conservatieven een zetel hadden. In de andere kiesdisctricten waar de partij wel een kandidaat had, haalden die niet voldoende stemmen.

Boris Johnson heeft de Britse kiezers donderdagavond na de bekendmaking van het resultaat van de exitpolls bedankt op microblogsite Twitter: