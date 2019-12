Rudi Vranckx vrijwilligt: "Moeilijk te begrijpen dat er zo veel armoede is in een land als België"

VRT NWS-journalist Rudi Vranckx heeft de voorbije jaren als oorlogsverslaggever in alle uithoeken van de wereld mensen in nood gezien, en gesproken. "In welke taal je ook spreekt, de verlangens en behoeftes van mensen zijn overal dezelfde. En vooral de veerkracht van mensen, ook als het minder goed gaat, blijft me verbazen", aldus Vranckx. En zo wilde hij kennismaken met vzw De Lage Drempel in Mechelen, als vrijwilliger voor De Warmste Week.