Flitspaal in Lier flitst ook bestuurders die zich aan snelheidslimiet houden: "Geen boetes"

Op de ring van Lier ter hoogte van de Boomlaarstraat staat een dolle flitspaal. Enkele bestuurders werden er geflitst hoewel ze niet sneller reden dan de toegelaten 70 kilometer per uur. "Toch hoeven chauffeurs die onterecht zijn geflitst zich geen zorgen te maken", zegt Magalie Derboven van de Lierse politie. "Alle foto's die we binnenkrijgen worden nog eens gecontroleerd. Wie niet te snel heeft gereden, zal geen boete in de bus krijgen."

"Het is trouwens niet de eerste keer dat de flitspaal kuren heeft. We zetten hem op non-actief en laten hem nakijken door een gespecialiseerde firma."