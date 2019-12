Een nieuwe regering zonder de PS, kan dat?

We zijn vandaag precies 200 dagen na de verkiezingen van 26 mei en we hebben nog altijd geen nieuwe federale regering. De voorbije maanden telde eigenlijk maar één vraag: kan er een regering komen met de PS én de N-VA of zonder de N-VA? Over de PS wordt daarbij gezegd dat die partij “incontournable” of onmisbaar is voor de vorming van een nieuwe regering. Maar klopt dat wel? Politiek journalist van VRT NWS Bart Verhulst legt uit.