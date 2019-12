Europese première voor president Charles Michel: klimaat, centen en de brexit op agenda van Europese top

Charles Michel mag meteen vol aan de bak, want op de agenda staan enkele moeilijke dossiers zoals het klimaat, de brexit en de meerjarenbegroting. Wat het klimaat betreft, hoopt Michel op deze top principiële steun te vinden voor het nieuwe, ambitieuze klimaatplan dat de Europese Commissie gisteren heeft voorgesteld.

Dat wordt echter een moeilijke discussie, voorspelt Europekenner Rob Heirbaut: "Er is in juni al een poging geweest om alle landen achter de doelstelling te scharen om klimaatneutraal te worden in 2050. Dat is toen niet gelukt." Met name drie landen liggen nog altijd dwars: Polen, Tsjechië en Hongarije. "Dat zijn drie landen die vinden dat die doelstelling te ver gaat en die zeggen dat het voor hen een te grote inspanning betekent. Zij vragen daarom extra geld om die overgang te kunnen maken naar die klimaatneutrale economie." Polen bijvoorbeeld is nog altijd erg afhankelijk van steenkool voor de elektriciteitsvoorziening.

Michel weet in elk geval dat hij nog werk heeft om een akkoord te bereiken, zo zei hij tijdens een persmoment voor aanvang van de top. "We gaan nog enkele gesprekken moeten hebben in de namiddag, want ik ben er mij bewust van dat het voor enkele landen belangrijk is om zekerheid te hebben dat ze in de toekomst keuzes kunnen maken over de investeringen. En op dit moment weet ik dat er nog geen akkoord bestaat over de conclusies die we voorbereid hebben."

BEKIJK - Charles Michel: "Er zijn zeker nog gesprekken nodig over het klimaatplan"