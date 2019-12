Ultrafietsster Jasmijn Muller getuigt over "flapmash": "Zwelling ter grootte van een golfbal op schaamlip"

In 2013 is Muller na een wedstrijd in Frankrijk met spoed geopereerd. "De irritatie veroorzaakte een zwelling. In mijn geval ging het om een onderhuidse infectie. Die ging niet open en groeide tot de grootte van een golfbal. De infectie verspreidde zich over mijn benen en buik en ik werd meteen geopereerd. De artsen sneden de infectie open en het heeft vijf weken geduurd om te helen", aldus Muller.

Volgens gynaecoloog Katrien De Maeyer van het AZ Monica in Deurne heeft Jasmijn Muller een reguliere onderhuidse infectie opgelopen die zich voordeed in de schaamlip. "Je kan over heel het lichaam een onderhuidse infectie oplopen, die zich kan verspreiden over het lichaam. Ik vermoed dat dat haar overkomen is", aldus De Maeyer. Zelf is De Maeyer nog nooit geconfronteerd met de specifieke aandoening aan de schaamlippen.

Beluister de getuigenis van Jasmijn Muller in "Nieuwe feiten" hier: