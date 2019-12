EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans: "Andere landen meekrijgen dankzij onze Green Deal" 

Timmermans hoopt dat de conferentie niet verzandt in technische discussies. "Ik maak me een beetje zorgen, want als we hier te veel in de techniek duiken, verliezen we het zicht op ons uiteindelijke doel (de opwarming "ruim onder de 2 graden" houden, zoals het klimaatakkoord van Parijs voorschrijft, red.). Het is mijn taak hier om de mensen bij dat doel te houden."

Timmermans spoort de jongeren aan om mee te gaan in de Europese Green Deal: "We hebben die dankzij hen kunnen maken. Anders zou die er niet eens zijn." En hij had nog een boodschap voor de klimaatjongeren: "Volg ons met de concrete voorstellen die we doen, help ons ze nog beter te maken. En dan kunnen wij laten dat we die wetten en die voorstellen in realiteit omzetten."