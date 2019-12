Broers uit Gent starten aan oversteek Atlantische Oceaan: "We gaan communiceren met emoji"

Op de Atlantische Oceaan zullen tussen nu en eind januari 35 boten dobberen. Eén van die boten is de roeiboot van Damien en Bernard Van Durme uit Gent. Zij nemen deel aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge. De broers hopen 5.000 kilometer af te leggen naar Amerika over de Atlantische Oceaan in minder dan 40 dagen tijd. “Het wereldrecord staat op 37 dagen, wij hopen dat te verbreken”, klinkt het vastberaden.

Twee uur slaap

Om het wereldrecord te verbreken, zullen de broers dag en nacht moeten roeien. “Op de warmste momenten van de dag zullen we samen roeien. Maar het is ook belangrijk om elkaar af te wisselen”, vertelt Bernard Van Durme. “Op die momenten zal de ene twee uur roeien terwijl de andere twee uur slaapt in de slaapcabine. Twee uur slapen is wetenschappelijk gezien de beste tijd om een fysieke inspanning te leveren en tegelijkertijd goed te recupereren.”

Eten en drinken

De roeiboot van Bernard en Damien is groter dan een gewone roeiboot, maar gigantisch is hij niet te noemen. Een keuken om sterrenmaaltijden te maken is niet aanwezig: “We hebben droogvoeding bij. Dat is zoals astronautenvoeding. Dat weegt heel weinig en gewicht is heel belangrijk om een snelle oversteek te doen”, legt Bernard uit. “We hebben ook wel een paar snacks bij zoals chocoladerepen om de moraal een boost te geven. Verder hebben we een toestel aan boord dat water ontzout en filtert. Zo kunnen we dertig liter drinkbaar water aanmaken op een uur tijd.”

In geval van nood

“We worden technisch goed ondersteund door de organisatie van de wedstrijd”, stelt Bernard gerust. “Er doen 35 boten mee met 103 deelnemers uit 15 verschillende landen. We worden dus zeker niet aan ons lot overgelaten. Er zal controle zijn. We zijn nooit alleen. Er is zelfs radiocommunicatie aan boord voor geval van nood of om gewoon aanmoedigende woorden te horen.”

Geen contact met het thuisfront

“Om de focus te houden, hebben we besloten om geen contact te hebben met het thuisfront. Dat doen we om ons maximaal te kunnen voorbereiden en te concentreren.” Toch zullen de familie en vrienden van de broers ze niet helemaal moeten missen. “Wij kunnen geen berichten ontvangen van, maar we kunnen wel video’s doorsturen naar één contactpersoon. Die kan dan op die manier mensen op de hoogte houden.”

Agorafobie

“We gaan ons heel erg klein voelen op die grote oceaan. Dat kan zorgen voor agorafobie.” Agorafobie is angst voor de enorme oppervlaktes en grote lege ruimtes of pleinen. “Maar ook daarop hebben we ons goed voorbereid. We zijn zelfs naar een psycholoog gegaan die ons heel goed heeft kunnen helpen. Ze heeft ons geleerd hoe we op dat soort angsten kunnen reageren en daarnaast heeft ze ons ook andere tips gegeven, zoals methodes om met elkaar te communiceren.”

Communiceren met emoji

“We zullen met elkaar communiceren via emoji.” Emoji zijn icoontjes die een gevoel of situatie uitdrukken. Bijvoorbeeld een lachend gezichtje of een mannetje dat moe is. De prentjes worden door heel wat mensen gebruikt in smsje’s, maar het kan blijkbaar ook een handig communicatiemiddel zijn op zee…

“Als we van shift wisselen, gaan we niet de kans hebben om in gesprek te gaan met elkaar, maar het is belangrijk om ook in die korte momenten rekening te houden met elkaars gevoelens. Door het tonen van zo’n emoji zullen we weten of de andere bijvoorbeeld vermoeid of gefrustreerd is. In dat geval zullen we weten dat we elkaar even met rust moeten laten.”

Zeeziekte

De broers zijn goed voorbereid, maar toch staan ze voor een zware opdracht: “Het moeilijkste zal zijn om om te gaan met de extreme vermoeidheid. Vooral de eerste week zullen we moeten wennen aan alle nieuwe omstandigheden. We gaan dan waarschijnlijk heel veel zeeziek zijn. En ook in die omstandigheden moeten we nog altijd de juiste beslissingen nemen. Dat wordt spannend.”